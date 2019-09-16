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РИА Новости

Индонезия обеспокоена повышением налога на пальмовое масло в России

16:02 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
© РИА Новости / Александр Натрускин
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди выразил обеспокоенность в связи с повышением налога на пальмовое масло в России, так как это может отразиться на товарообороте двух стран.
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, предусматривающий увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла до 20% с 10%. Закон вступит в силу не ранее 1 октября.
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"Хотелось бы отметить, что намеченная на 2020 год цель в пять миллиардов долларов товарооборота вызывает у нас некоторую озабоченность в связи с тем, что в течение последнего времени президентом Путиным были внесены поправки в налоговый кодекс, которые касаются пальмового масла и импорта его в Россию", - заявил посол на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году составил 1,06 миллиона тонн на сумму 748,77 миллиона долларов. Основными странами-поставщиками пальмового масла в РФ стали Индонезия (891,77 тысячи тонн, 84,1% в общем объеме импорта) и Малайзия (86,99 тысячи тонн, 8,2%), на третьем месте - Нидерланды (48,492 тысячи тонн, 4,6%).
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Вахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)РоссияИндонезияЭкономика
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