Индонезия обеспокоена повышением налога на пальмовое масло в России

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди выразил обеспокоенность в связи с повышением налога на пальмовое масло в России, так как это может отразиться на товарообороте двух стран.

Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, предусматривающий увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла до 20% с 10%. Закон вступит в силу не ранее 1 октября.

"Хотелось бы отметить, что намеченная на 2020 год цель в пять миллиардов долларов товарооборота вызывает у нас некоторую озабоченность в связи с тем, что в течение последнего времени президентом Путиным были внесены поправки в налоговый кодекс, которые касаются пальмового масла и импорта его в Россию", - заявил посол на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.