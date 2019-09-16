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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Волгоградской области наградили священника, вытащившего инвалида из огня

16:01 16.09.2019 (обновлено: 16:29 16.09.2019)
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© Фото : сайт Волгоградской епархииМитрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вручает медаль священномученика Николая Попова второй степени клирику Урюпинской епархии иерею Кириллу Щеголеву
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вручает медаль священномученика Николая Попова второй степени клирику Урюпинской епархии иерею Кириллу Щеголеву
© Фото : сайт Волгоградской епархии
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вручает медаль священномученика Николая Попова второй степени клирику Урюпинской епархии иерею Кириллу Щеголеву
ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Сельский батюшка, иерей Кирилл Щеголев, который вытащил инвалида из горящего дома и кинулся тушить пожар, получил медаль, сообщила пресс-служба Волгоградской епархии.
По информации епархии, пожар произошел 22 августа в станице Тишанская Нехаевского района. Рядом оказался отец Кирилл, который прибыл в село освятить плоды по случаю праздника Преображения Господня. Батюшка вытащил из огня сильно обгоревшего инвалида, затем взял шланг и начал тушить дом.
"Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вручил медаль священномученика Николая Попова второй степени клирику Урюпинской епархии иерею Кириллу Щеголеву за подвиг, совершенный несколько недель назад", - сообщает епархия.
Как сообщили РИА Новости в епархии, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где он через несколько дней скончался.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
12 сентября, 18:26РИА Новости
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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