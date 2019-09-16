В Волгоградской области наградили священника, вытащившего инвалида из огня

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вручает медаль священномученика Николая Попова второй степени клирику Урюпинской епархии иерею Кириллу Щеголеву

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вручает медаль священномученика Николая Попова второй степени клирику Урюпинской епархии иерею Кириллу Щеголеву

ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Сельский батюшка, иерей Кирилл Щеголев, который вытащил инвалида из горящего дома и кинулся тушить пожар, получил медаль, сообщила пресс-служба Волгоградской епархии.

По информации епархии, пожар произошел 22 августа в станице Тишанская Нехаевского района. Рядом оказался отец Кирилл, который прибыл в село освятить плоды по случаю праздника Преображения Господня. Батюшка вытащил из огня сильно обгоревшего инвалида, затем взял шланг и начал тушить дом.

"Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вручил медаль священномученика Николая Попова второй степени клирику Урюпинской епархии иерею Кириллу Щеголеву за подвиг, совершенный несколько недель назад", - сообщает епархия.