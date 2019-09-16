Порядка 2,2 тысячи нарушений выявила ГЖИ Подмосковья за прошедшую неделю

"С 9 по 13 сентября 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному жилищному надзору контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2198 нарушений жилищного законодательства. Выдано 308 предписаний об их устранении, составлено 417 протоколов об административной ответственности", - говорится в релизе организации.

Наибольшее количество протоколов инспекторы составили в Волоколамском городском округе. Основные предписания связаны с нарушением законодательства об энергоэффективности правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

В пресс-службе так же отметили, что по итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 469 штрафов на общую сумму семь миллионов 397 тысяч рублей.