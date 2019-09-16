В Москве более 60 клиник пластической хирургии лишили лицензии

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 60 клиник пластической хирургии в Москве лишились лицензии за первое полугодие 2019 года из-за их несоответствия требованиям безопасности, сообщил журналистам руководитель территориального органа Росздравнадзора по столице и области Андрей Плутницкий.

"В прошлом году было выдано 218 предписаний клиникам пластической хирургии. За полгода проверено 136 клиник, 63 прекратили деятельность пластической хирургии. Но это только по пластической хирургии в Москве и в Московской области", - сообщил Плутницкий.

По его словам, основная причина лишения лицензии - несоответствие требованиям безопасности.