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РИА Новости

В Москве более 60 клиник пластической хирургии лишили лицензии

15:59 16.09.2019
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© Фото : Архив ИПХиКПластические хирурги на операции
Пластические хирурги на операции
© Фото : Архив ИПХиК
Пластические хирурги на операции. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 60 клиник пластической хирургии в Москве лишились лицензии за первое полугодие 2019 года из-за их несоответствия требованиям безопасности, сообщил журналистам руководитель территориального органа Росздравнадзора по столице и области Андрей Плутницкий.
"В прошлом году было выдано 218 предписаний клиникам пластической хирургии. За полгода проверено 136 клиник, 63 прекратили деятельность пластической хирургии. Но это только по пластической хирургии в Москве и в Московской области", - сообщил Плутницкий.
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По его словам, основная причина лишения лицензии - несоответствие требованиям безопасности.
Плутницкий добавил, что главная цель проведения проверок - привлечение к ответственности виновных лиц. "Наша цель состоит не в том, чтобы прийти и покарать, нет. У нас со Следственным комитетом тоже выработано взаимодействие - привлечь конкретное лицо, виновное, в связи с произошедшим событием", - заключил он.
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