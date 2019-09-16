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РИА Новости

Иван Демидов стал директором парка "Зарядье"

15:55 16.09.2019 (обновлено: 16:07 16.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Парк "Зарядье". Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Главой столичного парка "Зарядье" стал Иван Демидов, сменивший на этом посту Павла Трехлеба, который в свою очередь занял руководящую должность в Парке Горького, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В соответствии с установленным порядком департаментом культуры города Москвы осуществлены кадровые решения. Назначены директора следующих учреждений: государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье" – Демидов Иван Иванович", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ранее возглавлявший "Зарядье" Павел Трехлеб занял руководящую должность в "Центральном парке культуры и отдыха имени Горького" в Москве.
Иван Демидов родился 23 июля 1963 года в городе Сызрани Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1995 году окончил Пятигорский государственный педагогический институт по специальности "русский язык и литература" (заочно).
С 1984 года работал администратором главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения Гостелерадио СССР, затем был режиссером программы "Взгляд". Многим зрителям также запомнился в качестве автора и ведущего программы "Музыкальный обоз" телекомпании "ВиД".
С 2009 года по январь 2010 годы он занимал должность ответственного секретаря комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Позднее он стал замначальника управления по внутренней политике кремлевской администрации. В июне 2012 года Демидов занял пост замминистра культуры, который он покинул по собственному желанию в начале декабря 2013 года.
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Павел ТрехлебЗарядьеИван ДемидовМоскваОбщество
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