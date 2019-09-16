Иван Демидов стал директором парка "Зарядье"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Главой столичного парка "Зарядье" стал Иван Демидов, сменивший на этом посту Павла Трехлеба, который в свою очередь занял руководящую должность в Парке Горького, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В соответствии с установленным порядком департаментом культуры города Москвы осуществлены кадровые решения. Назначены директора следующих учреждений: государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье" – Демидов Иван Иванович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее возглавлявший "Зарядье" Павел Трехлеб занял руководящую должность в "Центральном парке культуры и отдыха имени Горького" в Москве.

Иван Демидов родился 23 июля 1963 года в городе Сызрани Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1995 году окончил Пятигорский государственный педагогический институт по специальности "русский язык и литература" (заочно).

С 1984 года работал администратором главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения Гостелерадио СССР, затем был режиссером программы "Взгляд". Многим зрителям также запомнился в качестве автора и ведущего программы "Музыкальный обоз" телекомпании "ВиД".