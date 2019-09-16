Россия и Индонезия обсудят соглашение о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва и Джакарта планируют подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках визита президента России Владимира Путина в Индонезию, которого ожидают в начале 2020 года, заявил посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

"Разумеется, невозможно не отметить соглашение о стратегическом сотрудничестве - признак самого высокого уровня доверия между главами наших государств, - которое, мы надеемся, будет подписано в рамках визита Владимира Владимировича Путина в Индонезию в начале 2020 года", - заявил он на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

Также планируется подписание ещё как минимум семи документов, добавил он.