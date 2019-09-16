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РИА Новости

Россия и Индонезия обсудят соглашение о стратегическом сотрудничестве

15:42 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
© РИА Новости / Александр Натрускин
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва и Джакарта планируют подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках визита президента России Владимира Путина в Индонезию, которого ожидают в начале 2020 года, заявил посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
"Разумеется, невозможно не отметить соглашение о стратегическом сотрудничестве - признак самого высокого уровня доверия между главами наших государств, - которое, мы надеемся, будет подписано в рамках визита Владимира Владимировича Путина в Индонезию в начале 2020 года", - заявил он на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.
Также планируется подписание ещё как минимум семи документов, добавил он.
Ранее сообщалось, что визит Путина в Индонезию подтвержден, Джакарта работает над согласованием даты и надеется провести его не позднее начала 2020 года.
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Вахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)Владимир ПутинРоссияИндонезияВ мире
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