Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T15:41Z
https://ria.ru/20190916/1558735835.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155793/83/1557938318_0:139:1024:715_1036x0_80_0_0_6944b46d80c8ea6ae1dc3eb47c94b37c.jpg
РИА Новости

Все фельдшерские пункты подключат к интернету до конца 2021 года

15:41 16.09.2019
184
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского краяФельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка Красноярского края
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка Красноярского края
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского края
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) до конца 2021 года будут подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"До конца 2021 года все ФАПы как периферия системы здравоохранения будут полностью подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения. Они все будут оснащены автоматизированными рабочими местами и электронной медицинской программой… Для нас принципиально важно использовать эти цифровые технологии для возможностей телемедицинских сеансов, связи ФАПа с центральной районной больницей", - сказала Скворцова.
Четвертый ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит 16–17 сентября в Геленджике. "Биотехмед" является главной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализация нацпроекта "Здравоохранение", ведется диалог между государством и бизнесом.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Вчера, 13:29РИА Новости
Скворцова призвала ликвидировать дефицит объектов сельского здравоохранения
540000
Обсудить 2
Вероника СкворцоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
Минздрав намерен обеспечить ФАПы в регионах машинами высокой проходимости
РИА
Новости
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова призвала ликвидировать дефицит объектов сельского здравоохранения
Медаль 20 лет разгрома международных бандформирований в Дагестане
Васильев вручил юбилейную медаль муфтию Дагестана
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК не стал заводить дело после ЧП в детском саду на Урале
Лента
новостей
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав планирует внедрять электронные медицинские гаджеты
Акция противников Brexit в центре Лондона
Лондон не будет продлевать переходный период в случае "мягкого Brexit"
Паук
Британцы пожаловались на нашествие пауков
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Офис Джонсона не уточнил, как премьер проведет Brexit без соглашения
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Россия и Индонезия обсудят соглашение о стратегическом сотрудничестве
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Индонезия обеспокоена повышением налога на пальмовое масло в России
Лекарственные препараты
ФАС опровергла данные о проблемах с лекарствами из-за госрегулирования цен
Пирс
В Зеленоградске усилят меры безопасности после гибели туриста из Латвии
Пластические хирурги на операции
В Москве более 60 клиник пластической хирургии лишили лицензии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния