Все фельдшерские пункты подключат к интернету до конца 2021 года

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) до конца 2021 года будут подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"До конца 2021 года все ФАПы как периферия системы здравоохранения будут полностью подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения. Они все будут оснащены автоматизированными рабочими местами и электронной медицинской программой… Для нас принципиально важно использовать эти цифровые технологии для возможностей телемедицинских сеансов, связи ФАПа с центральной районной больницей", - сказала Скворцова.