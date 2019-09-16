Все фельдшерские пункты подключат к интернету до конца 2021 года

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) до конца 2021 года будут подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"До конца 2021 года все ФАПы как периферия системы здравоохранения будут полностью подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения. Они все будут оснащены автоматизированными рабочими местами и электронной медицинской программой… Для нас принципиально важно использовать эти цифровые технологии для возможностей телемедицинских сеансов, связи ФАПа с центральной районной больницей", - сказала Скворцова.
Четвертый ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит 16–17 сентября в Геленджике. "Биотехмед" является главной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализация нацпроекта "Здравоохранение", ведется диалог между государством и бизнесом.