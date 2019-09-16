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РИА Новости

Британцы пожаловались на нашествие пауков

15:38 16.09.2019 (обновлено: 16:21 16.09.2019)
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© Depositphotos / robertohungerПаук
Паук
© Depositphotos / robertohunger
Паук. Архивное фото
МОСКВА — 16 сен, РИА Новости. Британцы массово жалуются в соцсетях на нашествие пауков, сообщает Dailymail.
При этом многим людям приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих.
Из около 650 видов этих существ, обитающих в стране, 12 представляют серьезную опасность для человека.
Причиной такого обилия пауков исследователи из Глостерского университета назвали рекордно высокие летние температуры вместе с традиционно влажной погодой. Это создало комфортные условия для размножения насекомых, которыми питаются членистоногие.
"Взгляните, какого красавца мы нашли в гостиной! Британские пауки иногда просто огромны!" — пишет @TheHauntedHub.
"Как хорошо, что у нас есть бесплатные парковки на улицах. Это позволяет паукам обзавестись домами", — иронично отмечает @mansplainmybike.
"Какой интересный день выдался в доме Бриджманов", — комментирует находку @RACHELb75.
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