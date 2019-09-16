Британцы пожаловались на нашествие пауков

МОСКВА — 16 сен, РИА Новости. Британцы массово жалуются в соцсетях на нашествие пауков, сообщает Dailymail.
При этом многим людям приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих.
Из около 650 видов этих существ, обитающих в стране, 12 представляют серьезную опасность для человека.
Причиной такого обилия пауков исследователи из Глостерского университета назвали рекордно высокие летние температуры вместе с традиционно влажной погодой. Это создало комфортные условия для размножения насекомых, которыми питаются членистоногие.
Look at this beauty recovered from the lounge. UK spiders are huge sometimes. pic.twitter.com/bqmT6slnqO— The Haunted Hub (@TheHauntedHub) 10 сентября 2019 г.
"Взгляните, какого красавца мы нашли в гостиной! Британские пауки иногда просто огромны!" — пишет @TheHauntedHub.
So glad we have all this free parking space on streets, which allows spiders to find homes. pic.twitter.com/SPZy7OA077— Bicycle Mansplain 🚴 (@mansplainmybike) 7 сентября 2019 г.
"Как хорошо, что у нас есть бесплатные парковки на улицах. Это позволяет паукам обзавестись домами", — иронично отмечает @mansplainmybike.
It's been an exciting day so far in the Bridgeman household 😯😬🕷🕸#GetOut #SpiderInvasion pic.twitter.com/YH9A6OHqVe— RachelReadIt📚☕📑🐉 (@RACHELb75) 9 сентября 2019 г.
"Какой интересный день выдался в доме Бриджманов", — комментирует находку @RACHELb75.