Британцы пожаловались на нашествие пауков

МОСКВА — 16 сен, РИА Новости. Британцы массово жалуются в соцсетях на нашествие пауков, сообщает Британцы массово жалуются в соцсетях на нашествие пауков, сообщает Dailymail

При этом многим людям приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих.

Из около 650 видов этих существ, обитающих в стране, 12 представляют серьезную опасность для человека.

Причиной такого обилия пауков исследователи из Глостерского университета назвали рекордно высокие летние температуры вместе с традиционно влажной погодой. Это создало комфортные условия для размножения насекомых, которыми питаются членистоногие.

Look at this beauty recovered from the lounge. UK spiders are huge sometimes. pic.twitter.com/bqmT6slnqO — The Haunted Hub (@TheHauntedHub) 10 сентября 2019 г.

"Взгляните, какого красавца мы нашли в гостиной! Британские пауки иногда просто огромны!" — пишет @TheHauntedHub.

So glad we have all this free parking space on streets, which allows spiders to find homes. pic.twitter.com/SPZy7OA077 — Bicycle Mansplain 🚴 (@mansplainmybike) 7 сентября 2019 г.

"Как хорошо, что у нас есть бесплатные парковки на улицах. Это позволяет паукам обзавестись домами", — иронично отмечает @mansplainmybike.