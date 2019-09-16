Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".

Отмечается, что лайнер прилетел на свою первую зарубежную выставку — фестиваль авиации, космоса и технологий "Teknofest 2019", который проходит в Стамбуле с 17 по 22 сентября.

Машина поднялась в воздух с подмосковного аэродрома Жуковский и преодолела почти две с половиной тысячи километров за 3,5 часа. Самолет пилотировали летчики-испытатели Василий Севастьянов и Олег Мутовин.

"Перелет прошел в штатном режиме. Машина и ее системы хорошо показали себя в полете. Часть нашего маршрута впервые проходила над морем", — процитировали в пресс-службе Севастьянова.

Гендиректор "Иркута" Равиль Хакимов заявил, что в ходе выставки планируется презентация самолета, потенциальным заказчикам продемонстрируют его конкурентные преимущества.

Машина, которая прилетела в Стамбул, оборудована двухклассным пассажирским салоном. Она примет участие в летной программе и будет открыта для посещения специалистами и потенциальными заказчиками.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. Начало серийного производства ожидается в 2021 году.