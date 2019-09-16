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РИА Новости

Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет

15:38 16.09.2019 (обновлено: 17:16 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
Отмечается, что лайнер прилетел на свою первую зарубежную выставку — фестиваль авиации, космоса и технологий "Teknofest 2019", который проходит в Стамбуле с 17 по 22 сентября.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
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Машина поднялась в воздух с подмосковного аэродрома Жуковский и преодолела почти две с половиной тысячи километров за 3,5 часа. Самолет пилотировали летчики-испытатели Василий Севастьянов и Олег Мутовин.
"Перелет прошел в штатном режиме. Машина и ее системы хорошо показали себя в полете. Часть нашего маршрута впервые проходила над морем", — процитировали в пресс-службе Севастьянова.
Гендиректор "Иркута" Равиль Хакимов заявил, что в ходе выставки планируется презентация самолета, потенциальным заказчикам продемонстрируют его конкурентные преимущества.
Машина, которая прилетела в Стамбул, оборудована двухклассным пассажирским салоном. Она примет участие в летной программе и будет открыта для посещения специалистами и потенциальными заказчиками.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
28 августа, 15:56РИА Новости
Конструктор МС-21 планирует через шесть лет выпускать 72 самолета в год
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. Начало серийного производства ожидается в 2021 году.
Премьерный показ самолета МС-21-300 в России состоялся в августе на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
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Обсудить 29
МС-21Объединенная авиастроительная корпорацияИркут (корпорация)МоскваТурцияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Отлично!!!
16 сентября, 15:51
Стас Титов
7111003
Те же яйца, вид сбоку...
16 сентября, 17:21
aalekos
4101338
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