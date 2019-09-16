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РИА Новости

Владимир Евтушенков награжден люксембургским орденом

15:36 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председателю Совета директоров ПАО АФК "Система" Владимиру Евтушенкову вручена государственная награда Люксембурга за активное многолетнее участие в развитии экономических и культурных связей между Люксембургом и Россией, сообщает пресс-служба компании.
Решение о награждении Евтушенкова принято главой государства - Великим герцогом Анри по представлению премьер-министра Люксембурга.
В пресс-службе напомнили, что с 2009 года Евтушенков является почетным консулом Великого герцогства Люксембург в Екатеринбурге с юрисдикцией в Свердловской области и Хабаровском крае. Кроме того, в Люксембурге уже на протяжении 45 лет работает принадлежащий АФК "Система" East-West United Bank – один из первых международных банков в стране и единственный банк с частным российским капиталом.
Орден Дубовой короны (Ordre de la Couronne de Chêne), Командором которого стал Евтушенков, является третьим по старшинству в иерархии государственных наград Люксембурга. Орден имеет пять степеней, знак Командора соответствует третьей степени.
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Владимир ЕвтушенковНовости компаний - Экономика
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