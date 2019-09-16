Владимир Евтушенков награжден люксембургским орденом

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председателю Совета директоров ПАО АФК "Система" Владимиру Евтушенкову вручена государственная награда Люксембурга за активное многолетнее участие в развитии экономических и культурных связей между Люксембургом и Россией, сообщает пресс-служба компании.
Решение о награждении Евтушенкова принято главой государства - Великим герцогом Анри по представлению премьер-министра Люксембурга.
В пресс-службе напомнили, что с 2009 года Евтушенков является почетным консулом Великого герцогства Люксембург в Екатеринбурге с юрисдикцией в Свердловской области и Хабаровском крае. Кроме того, в Люксембурге уже на протяжении 45 лет работает принадлежащий АФК "Система" East-West United Bank – один из первых международных банков в стране и единственный банк с частным российским капиталом.
Орден Дубовой короны (Ordre de la Couronne de Chêne), Командором которого стал Евтушенков, является третьим по старшинству в иерархии государственных наград Люксембурга. Орден имеет пять степеней, знак Командора соответствует третьей степени.