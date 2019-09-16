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РИА Новости

Эксперт рассказал, как дроны могут попасть на защищенные объекты

15:33 16.09.2019
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
Дрон на закате солнца. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты могут попасть на территорию защищенных объектов по внутренним навигационным приборам, если вокруг нет средств подавления навигационных сигналов, сообщил РИА Новости сооснователь, технический директор компании Tsuru Robotics (резидент фонда "Сколково") Никита Родиченко.
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
"Малые беспилотники часто представляют из себя очень простые устройства, способные выполнять очень ограниченный круг задач. В силу своей простоты они могут быть иммунны к средствам подавления", - рассказал эксперт.
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"К примеру, им для атаки не нужна связь с командным центром - они просто могут полететь к конечной точке по внутренним навигационным приборам. И если защищенные объекты не имеют средств подавления навигационных сигналов, дроны беспрепятственно долетят до цели", - пояснил Родиченко.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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