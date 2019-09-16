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РИА Новости

Генпрокурор Молдавии попросил лишить двух депутатов неприкосновенности

15:32 16.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный на заседании в понедельник сообщила, что генпрокурор просит лишить депутатской неприкосновенности Марину Таубер и Регину Апостолову от партии "Шор".
"На имя председателя парламента поступило два запроса от генерального прокурора Дмитрия Робу. Зачитываю: "прошу лишить депутатской неприкосновенности депутата Марину Таубер,.. прошу лишить депутатской неприкосновенности депутата Регину Апостолову", - сообщила Гречаный.
По ее словам, лишение иммунитета позволит прокурорам задержать, арестовать или доставить депутатов в суд.
Гречаный передала запрос на рассмотрение депутатской комиссии по праву, назначениям и иммунитету.
Таубер и Апостолова являются депутатами от партии "Шор". Илан Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.
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