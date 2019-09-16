Опрос показал самые желанные турнаправления для россиян

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Большинство россиян, опрошенных Аналитическим центром НАФИ в августе 2019 года, отметили, что для своего путешествия охотнее всего выбрали бы Италию и Францию, сообщает пресс-служба компании.

В ходе опроса, проведенного в 150 населенных пунктах 50 регионов России, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, выяснилось, что 29% респондентов за последний год совершали туристические поездки. При этом на отдых за рубежом россияне готовы тратить больше средств, чем на отдых в России.

"Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии и во Франции, а также в Турции и США", - поделились результатами опроса в НАФИ.

Примечательно, что эти данные подтверждаются исследованиями туристического портала ТурСтат, где большинство участников голосования так же отдали предпочтение Италии и Франции. "Больше всего номинаций в топ-5 онлайн-голосования у Италии (гастротуризм, экскурсионный и горнолыжный отдых) и Франции (гастротуризм и горнолыжный отдых). "Открытием" года туристы считают Узбекистан и Армению", - отметили в ТурСтат.

При этом эксперты НАФИ отметили, что почти каждый десятый россиянин не хочет выезжать за рубеж. "Туристические поездки по России за последний год совершал каждый пятый (21%). Число путешествовавших за рубеж вдвое меньше: 8%. Чаще за границу выезжали жители Северо-Западного федерального округа (14%), а также жители российских столиц (15%)", - прокомментировали ситуацию аналитики.

Планируя поездку по России, большинство готовы потратить не более 40 тысяч рублей на человека – такой ответ дали 60% тех, кто совершал туристические поездки. Каждый четвертый (25%) готов потратить от 40 до 60 тысяч рублей, 11% – от 60 до 100 тысяч рублей, 4% – более 100 тысяч рублей.