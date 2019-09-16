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РИА Новости

В Тюмени уволили одного из водителей, устроивших потасовку в автобусе

15:25 16.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Виды Тюмени. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Один из водителей, устроивших потасовку в автобусе в Тюмени прямо на глазах у пассажиров, уволен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД по городу.
Ранее в местных соцсетях появилось сообщение о том, что водители двух автобусов подрались в салоне одного из них.

"К нам не обращались с заявлением ни водители по поводу побоев или еще чего-то, ни очевидцы... Но тем не менее в ПАТП (Пассажирское автотранспортное предприятие) в курсе ситуации. Они одного водителя, зачинщика этой потасовки, уже уволили, а другого отстранили до выяснения обстоятельств", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на предприятии проанализируют видеозапись ситуации на дороге. Это поможет понять, что стало причиной драки.
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