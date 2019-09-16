В Тюмени уволили одного из водителей, устроивших потасовку в автобусе

"К нам не обращались с заявлением ни водители по поводу побоев или еще чего-то, ни очевидцы... Но тем не менее в ПАТП (Пассажирское автотранспортное предприятие) в курсе ситуации. Они одного водителя, зачинщика этой потасовки, уже уволили, а другого отстранили до выяснения обстоятельств", - сказала собеседница агентства.