В Тюмени уволили одного из водителей, устроивших потасовку в автобусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Один из водителей, устроивших потасовку в автобусе в Тюмени прямо на глазах у пассажиров, уволен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД по городу.
Ранее в местных соцсетях появилось сообщение о том, что водители двух автобусов подрались в салоне одного из них.
"К нам не обращались с заявлением ни водители по поводу побоев или еще чего-то, ни очевидцы... Но тем не менее в ПАТП (Пассажирское автотранспортное предприятие) в курсе ситуации. Они одного водителя, зачинщика этой потасовки, уже уволили, а другого отстранили до выяснения обстоятельств", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на предприятии проанализируют видеозапись ситуации на дороге. Это поможет понять, что стало причиной драки.
12 сентября, 12:10РИА НовостиВ Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса