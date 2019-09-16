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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦЗ опровергли данные об исчезновении митрополита Нью-Йоркского Илариона

15:24 16.09.2019 (обновлено: 17:59 16.09.2019)
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© Фото : предоставлено протоиереем Серафимом ГаномПервоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион
Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион
© Фото : предоставлено протоиереем Серафимом Ганом
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. С митрополитом Восточноамериканским и Нью-Йоркским Иларионом все в порядке - он на связи, отвечает на письма и принимает людей, заявил в понедельник РИА Новости управляющий делами канцелярии архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган.
Ранее в понедельник в одном из Telegram-каналов появились сообщения о том, что с митрополитом Иларионом якобы пропала связь: заблокирован адрес его электронной почты, а мобильный телефон не отвечает. При этом высказывалось мнение, что митрополит оказался "в принудительной изоляции".
"Слава богу, с митрополитом Иларионом все в порядке", - заявил протоиерей Серафим Ган, отметив, что указанные сообщения не соответствуют действительности. По словам представителя РПЦЗ, вчера первоиерарх служил и проповедовал за Бофжественной литургией в Знаменском соборе в Нью-Йорке.
"Он принимает звонки, отвечает на письма и принимает людей, находя для каждого добрые слова поддержки. Церковная жизнь у нас протекает, как обычно, с радостями и испытаниями. И те, и другие наш первоиерарх, как настоящий монах, принимает со смиренной благодарностью, а людей – со смиренной любовью", - отметил Ган.
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