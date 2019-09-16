В РПЦЗ опровергли данные об исчезновении митрополита Нью-Йоркского Илариона

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. С митрополитом Восточноамериканским и Нью-Йоркским Иларионом все в порядке - он на связи, отвечает на письма и принимает людей, заявил в понедельник РИА Новости управляющий делами канцелярии архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган.

Ранее в понедельник в одном из Telegram-каналов появились сообщения о том, что с митрополитом Иларионом якобы пропала связь: заблокирован адрес его электронной почты, а мобильный телефон не отвечает. При этом высказывалось мнение, что митрополит оказался "в принудительной изоляции".

"Слава богу, с митрополитом Иларионом все в порядке", - заявил протоиерей Серафим Ган, отметив, что указанные сообщения не соответствуют действительности. По словам представителя РПЦЗ, вчера первоиерарх служил и проповедовал за Бофжественной литургией в Знаменском соборе в Нью-Йорке.