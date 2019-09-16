Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T15:24Z
https://ria.ru/20190916/1558735081.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155565/44/1555654428_0:22:3242:1846_1036x0_80_0_0_7e48d11c0c74b4e04cbd5a0a5bb76657.jpg
РИА Новости

В Волгограде на нескольких гектарах загорелась сухая трава

15:24 16.09.2019
178
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 16 сен - РИА Новости. Пожар сухой травы распространился на несколько гектаров в Волгограде, угрозы жилым домам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, сообщение о возгорании сухой травы в поселке Ангарский в Волгограде поступило около 14.00 по местному времени (13.00 мск).
"Площадь пожара составляет несколько гектаров, угрозы жилым домам нет. Справиться с огнем мешают порывы ветра, ситуацию мониторят беспилотные летательные аппараты", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.
По словам собеседника агентства, с огнем борются около 10 пожарных расчетов, сил и средств для тушения достаточно.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Вчера, 13:40РИА Новости
В МЧС назвали площадь лесных пожаров в России на текущий момент
000100
Обсудить 0
ВолгоградПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
В МЧС назвали площадь лесных пожаров в России на текущий момент
РИА
Новости
Паук
Британцы пожаловались на нашествие пауков
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор
В Новосибирской области потушили пожар в вирусологическом центре "Вектор"
Рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги
Рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 6 ноября
Автомобиль скорой медицинской помощи
Восемь человек госпитализировали после столкновения трех автобусов в Москве
Сотрудник правоохранительных органов
В Свердловской области будут судить мужчину, выбросившего младенца из окна
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК не стал заводить дело после ЧП в детском саду на Урале
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
Россия призвала выработать единые принципы ОБСЕ для наблюдения за выборами
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ
Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России "стыдобищей"
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
В ПАСЕ ответили Володину на критику мониторинга организации в России
Пирс
В Зеленоградске усилят меры безопасности после гибели туриста из Латвии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния