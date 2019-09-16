В Волгограде на нескольких гектарах загорелась сухая трава

ВОЛГОГРАД, 16 сен - РИА Новости. Пожар сухой травы распространился на несколько гектаров в Волгограде, угрозы жилым домам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

По информации ведомства, сообщение о возгорании сухой травы в поселке Ангарский в Волгограде поступило около 14.00 по местному времени (13.00 мск).

"Площадь пожара составляет несколько гектаров, угрозы жилым домам нет. Справиться с огнем мешают порывы ветра, ситуацию мониторят беспилотные летательные аппараты", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.