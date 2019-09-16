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РИА Новости

Страны ЕС договорились сближать позиции по вопросам экспорта вооружений

15:20 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Страны ЕС договорились усиливать контроль за экспортом оружия и сближать национальные подходы в этой сфере, в том числе с учетом влияния поставок на "региональную стабильность", однако в согласованном ими решении нет прямого упоминания о вызвавшем ранее споры экспорте вооружений в Саудовскую Аравию.
Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих германского производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Это решение вызвало напряженность в отношениях Берлина с Парижем, который призывал искать компромисс.
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Совет ЕС, в котором представлены страны-участницы, согласовал в понедельник обновленный документ по общей политике в сфере контроля за экспортом оружия, в котором подтверждена "приверженность укреплению сотрудничества и содействию сближению позиций в этой области".
"Это будет по-прежнему осуществляться, в частности, путем обмена между государствами-членами информацией, включая уведомления об отказе и сведения о политике в области экспорта оружия, или путем определения возможных мер по дальнейшему сближению (позиций)", - говорится в решении.
В нем отмечается, что "торговля военной техникой и технологиями должна вестись ответственным и подотчетным образом", избегая их попадания в руки "террористов, преступников и других несанкционированных пользователей".
Совет ЕС также заявил о готовности содействовать сближению политики государств-членов "в целях предотвращения экспорта военной техники и оборудования, которые могут использоваться для внутренних репрессий, международной агрессии или способствовать региональной нестабильности".
При этом в тексте не содержится упоминаний о конкретных примерах таких региональных кризисов.
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