В ПАСЕ ответили Володину на критику мониторинга организации в России

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посещение России докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы - одно из обязательств РФ, принятых при вступлении в СЕ, заявил РИА Новости глава политгруппы ПАСЕ Тини Кокс.

Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и взяла на себя ряд обязательств. С тех пор ее обязательства подвергаются регулярному мониторингу через доклады ПАСЕ. Ранее в интервью РИА Новости Кокс сообщил, что ПАСЕ назначила докладчиков по мониторингу обязательств России перед Советом Европы, как ожидается, они могут представить свой доклад на апрельской сессии 2020 года. Предыдущий доклад по обязательствам РФ был представлен в ПАСЕ в октябре 2012 года.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал, что СЕ необходимо остановить процедуры странового мониторинга и прекратить вмешиваться в суверенные дела государств.

"Отправив новую делегацию (на летнюю сессию) в ПАСЕ, РФ выполнила свое обязательство... Все государства-члены СЕ должны быть представлены как в уставных органах, так и в Комитете министров и Парламентской ассамблее, как было указано в моем докладе, резолюции и рекомендации о роли и миссии ПАСЕ", - заявил Кокс.

В то же время парламентарий обратил внимание, что, "позволяя докладчикам ПАСЕ посещать Россию при необходимости, РФ выполняет еще одно обязательство как государство-член".

Он также добавил, что, "выплачивая свой долг Совету Европы, РФ выполнила обязательство каждого государства-члена выплатить свой взнос". Ранее Россия выплатила сначала взнос за 2019 год, а затем 54,7 миллиона евро за часть 2017-2018 годы.

В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.