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РИА Новости

Оскорбившая тулунчан чиновница подаст в суд на СМИ

15:13 16.09.2019 (обновлено: 17:40 16.09.2019)
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© Фото : соцсетиИрина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : соцсети
Ирина Алашкевич. Архивное фото
ИРКУТСК, 16 сен — РИА Новости. Бывшая иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении жителей Тулуна, заявила РИА Новости, что намерена судиться со СМИ из-за публикаций про себя.

"Нельзя безнаказанной оставлять клевету, которая распространялась обо мне в СМИ, я намерена подавать в суд. Чтобы судиться со всеми, кто в этом участвовал, не хватит жизни. Но с основными, в частности с РЕН ТВ, обязательно", — сказала Алашкевич агентству.

Ранее в понедельник она сообщила на своей странице в Facebook, что написала заявление об увольнении, и отметила, что займется подготовкой исков к ряду СМИ, которые, по ее словам, "бессовестно лгали все это время".
Агентство не располагает комментарием представителей РЕН ТВ по данному поводу.
Ирина Алашкевич на областном фестивале Байкальская пресса-2018
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До увольнения Алашкевич возглавляла пресс-службу губернатора и правительства Иркутской области.
В середине августа в интернете распространилась аудиозапись, где чиновница оскорбительно высказывается о жертвах наводнения в Приангарье. Речь, в частности, шла о приезде Владимира Путина в Тулун и реакции людей на встречу с ним.
В ролике говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее <…> Одеты черт-те как, два класса образования".
Сначала чиновница сказала РИА Новости, что это фальсификация, губернатор Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. По данным властей, проверка еще не завершена.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов. После этого женщина перестала отрицать, что голос на записи принадлежит ей.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
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733015230
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Владимир ПутинИркутская областьТулунРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
И ведь не раскаивается. Если и жалеет, то лишь о том, что спалилась.
16 сентября, 16:43
Артур Павлов
1510001
А зачем ей судиться со СМИ. Перед людьми чиновница извинилась, стало быть призналась хамстве. Уволилась "по собственному желанию". И что ей суд?
16 сентября, 15:46
elya.velichutina
1300002
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