Оскорбившая тулунчан чиновница подаст в суд на СМИ

ИРКУТСК, 16 сен — РИА Новости. Бывшая иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении жителей Тулуна, заявила РИА Новости, что намерена судиться со СМИ из-за публикаций про себя.

"Нельзя безнаказанной оставлять клевету, которая распространялась обо мне в СМИ, я намерена подавать в суд. Чтобы судиться со всеми, кто в этом участвовал, не хватит жизни. Но с основными, в частности с РЕН ТВ, обязательно", — сказала Алашкевич агентству.

Ранее в понедельник она сообщила на своей странице в Facebook , что написала заявление об увольнении, и отметила, что займется подготовкой исков к ряду СМИ, которые, по ее словам, "бессовестно лгали все это время".

Агентство не располагает комментарием представителей РЕН ТВ по данному поводу.

До увольнения Алашкевич возглавляла пресс-службу губернатора и правительства Иркутской области.

В середине августа в интернете распространилась аудиозапись, где чиновница оскорбительно высказывается о жертвах наводнения в Приангарье. Речь, в частности, шла о приезде Владимира Путина в Тулун и реакции людей на встречу с ним.

В ролике говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее <…> Одеты черт-те как, два класса образования".

Сначала чиновница сказала РИА Новости, что это фальсификация, губернатор Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. По данным властей, проверка еще не завершена.