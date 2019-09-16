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РИА Новости

В Берлине пройдет прямая линия с Эдвардом Сноуденом

15:11 16.09.2019
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© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
© AP Photo / Marco Garcia
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Прямая линия с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом состоится во вторник в берлинском культурно-театральном центре Urania, подтвердили РИА Новости в издательской группе Die Zeit, которая выступает соорганизатором мероприятия совместно с издательством S. Fischer Verlage.
Ранее на сайте центра Urania был опубликован анонс мероприятия 17 сентября "Разговор с Эдвардом Сноуденом "Постоянная запись: моя история". Экс-сотрудник спецслужб США примет участие в прямом линии, из России он ответит на вопросы главы отдела расследований еженедельника Die Zeit Хольгера Штарка, а также присутствующей в зале публики. В издательстве S. Fischer Verlage 17 сентября стартуют продажи мемуаров Сноудена "Permanent Record".
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"Urania - это площадка мероприятия. Речь идет о мероприятии Zeit в сотрудничестве с S. Fischer Verlage", - заявили в издательской группе.
Ранее в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопросы прессы, вновь заявил об отсутствии "предпосылок для предоставления убежища" Сноудену на территории ФРГ.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден на экране монитора во время видеосвязи из России. Парламентские слушания в Совете Европы, Страсбург. Июнь 2015
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