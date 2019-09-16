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РИА Новости

В Новосибирской области потушили пожар в вирусологическом центре "Вектор"

15:07 16.09.2019 (обновлено: 18:58 16.09.2019)
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© РИА Новости / Павел КомаровГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор
© РИА Новости / Павел Комаров
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Возникший после хлопка газо-воздушной смеси пожар в реконструируемом здании центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" под Новосибирском ликвидирован, угроз нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что один человек пострадал при взрыве газового баллона в научном центре вирусологии "Вектор", биологически опасных веществ в помещении не было. Глава наукограда Кольцово, где располагается "Вектор", подтвердил, что никакой биологической угрозы нет.
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"По предварительным данным, в момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет", - заявили в ГУМЧС.
Ведомство сообщает, что, предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте произошел "хлопок газо-воздушной смеси", во время которого пострадал один человек. Красников ранее сообщал, что он госпитализирован в ожоговый центр с ожогами второй и третьей степени рук и ног.
В МЧС сообщили, что первыми спустя четыре минуты после вызова к месту прибыли пожарные расчеты Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС, дислоцирующиеся на территории объекта. В течение нескольких минут группировку сил и средств увеличили до 38 человек 13 единиц техники – согласно регламенту при реагировании на вызовы на режимные объекты.
"Пожарные провели поэтажную проверку в шестиэтажном здании и произвели ликвидацию пожара на площади 30 квадратных метров, который находился на пятом этаже", - добавили в ведомстве.
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"КольцовоНовосибирская областьПроисшествия
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