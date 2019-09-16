Фильм "Текст" с Александром Петровым может побороться за "Оскар"

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Фильм "Текст" Клима Шипенко с Александром Петровым в главной роли выходит в ограниченный прокат с 17 по 22 сентября, что позволит ему потенциально претендовать на выдвижение на премию "Оскар". Об этом РИА новости рассказали в прокатной компании "Централ Партнершип".
Согласно правилам, картина до 30 сентября текущего года должна быть в прокате минимум неделю, чтобы иметь возможность побороться за главный приз мирового кинематографа.
"После показов "Текста" мы получили большое количество положительных отзывов. Это злободневная картина о современной России, яркая и острая, полноценное коммерческое кино с талантливыми молодыми звездами", – рассказал один из продюсеров ленты Эдуард Илоян.
Этот проект – экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского. В центре сюжета – 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров), который семь лет отсидел по ложному обвинению в распространении наркотиков. Он мечтал встретиться с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, но позже выяснилось, что вернуться к прежней жизни для него невозможно. Во время встречи с Петром Илья получает доступ к смартфону своего врага: фотографиям и переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), так на время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
"Такой концепции не было во всем мировом кинематографе! – говорит исполнитель главной роли Александр Петров. – Идея лежала на поверхности: все мы ходим с телефонами. Но углубиться в то, что, по сути, телефон – это ты сейчас, и что, если тебя уже не будет, а телефон окажется в чужих руках, то ты продолжишь жить, – это же сумасшедшая вещь. Мне кажется, это кино в любом случае станет культовым, а Клим Шипенко после "Текста" присоединится к когорте больших режиссеров. И не только русских: уверен, что его ждет успех и на Западе".
С 17 по 22 сентября ленту можно будет увидеть в сети кинотеатров "Каро фильм". В широкий прокат она выйдет 24 октября.