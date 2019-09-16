Фильм "Текст" с Александром Петровым может побороться за "Оскар"

"Такой концепции не было во всем мировом кинематографе! – говорит исполнитель главной роли Александр Петров. – Идея лежала на поверхности: все мы ходим с телефонами. Но углубиться в то, что, по сути, телефон – это ты сейчас, и что, если тебя уже не будет, а телефон окажется в чужих руках, то ты продолжишь жить, – это же сумасшедшая вещь. Мне кажется, это кино в любом случае станет культовым, а Клим Шипенко после "Текста" присоединится к когорте больших режиссеров. И не только русских: уверен, что его ждет успех и на Западе".