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РИА Новости

Путин посетит кризисный центр МЧС 17 сентября

15:03 16.09.2019 (обновлено: 15:09 16.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 17 сентября, посетит Кризисный центр МЧС России, где обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.
"Семнадцатого сентября Владимир Путин примет участие в конгрессе всемирного учредительного фонда "Карен ха-Йесод", который пройдет в Москве... Также в этот день глава государства посетит Кризисный центр МЧС России, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
"Карен ха-Йесод" - международный благотворительный фонд, работа которого направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах.
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