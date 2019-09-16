Путин посетит кризисный центр МЧС 17 сентября

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 17 сентября, посетит Кризисный центр МЧС России, где обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.