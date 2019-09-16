На Украине расследуют дело о торговле записями телефонных разговоров

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины проводит следственные действия по делу о торговле записями телефонных разговоров абонентов украинскими правоохранителями, заявила в понедельник первый заместитель директора Госбюро Ольга Варченко.

"Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц. На данный момент уже установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те - перепродавали заказчикам. Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров", - сообщила Варченко на странице в Facebook

По ее словам, на днях следователи Госбюро совместно с работниками Службы безопасности Украины провели ряд санкционированных обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей.

"Сейчас продолжаются следственные действия, цель которых - получить дополнительные доказательства, которые позволят должным образом обосновать подозрение всем участникам противоправной схемы - и правоохранителям, и их "клиентам", - добавила она.