Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T15:02Z
https://ria.ru/20190916/1558734021.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

На Украине расследуют дело о торговле записями телефонных разговоров

15:02 16.09.2019
269
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины проводит следственные действия по делу о торговле записями телефонных разговоров абонентов украинскими правоохранителями, заявила в понедельник первый заместитель директора Госбюро Ольга Варченко.
"Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц. На данный момент уже установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те - перепродавали заказчикам. Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров", - сообщила Варченко на странице в Facebook.
По ее словам, на днях следователи Госбюро совместно с работниками Службы безопасности Украины провели ряд санкционированных обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей.
"Сейчас продолжаются следственные действия, цель которых - получить дополнительные доказательства, которые позволят должным образом обосновать подозрение всем участникам противоправной схемы - и правоохранителям, и их "клиентам", - добавила она.
Варченко напомнила, что недавно сообщала о сотруднике Службы безопасности Украины, который, по предварительной версии, организовал торговлю телефонными разговорами граждан.
Паспорт гражданина Российской Федерации
1 июля, 08:00Специальный репортаж
Как купить полное досье на любого россиянина
241010
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточной нефти и газе
РИА
Новости
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представитель ОБСЕ призвал Украину обеспечить свободу СМИ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Помпео: атаковавшие саудовские НПЗ беспилотники запускались не из Ирака
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев останется надежным транзитером газа в ЕС, заявил Зеленский
Лента
новостей
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
В ПАСЕ ответили Володину на критику мониторинга организации в России
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Эксперт объяснил, зачем США обвиняют Иран в атаке на саудовские НПЗ
Эдвард Сноуден
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Виды Тюмени
В Тюмени уволили одного из водителей, устроивших потасовку в автобусе
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
В Берлине пройдет прямая линия с Эдвардом Сноуденом
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 6 ноября
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иранские военные задержали судно с контрабандным топливом
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт рассказал, как США воспользуются атаками на саудовские НПЗ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния