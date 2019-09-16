Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

В ходе интервью Сноудена французской радиостанции France Inter журналист рассказал, что премьер-министр Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram. В ответ Сноуден заявил, что использование WhatsApp министрами является "большой ошибкой". Он напомнил, что в 2014 году владельцем приложения стала компания Facebook Inc.

"Они слой за слоем удаляют различные уровни защиты", — заявил он.

По словам Сноудена, это позволяет компании при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей.

При этом бывший сотрудник американских спецслужб также критично отозвался о Telegram.

"Обе эти программы чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", — отметил он.

Однако Сноуден признал, что и WhatsApp, и Telegram безопаснее, чем смс-сообщения.

При этом он рекомендовал пользоваться мессенджерами Signal и Wire, которые, по его словам, используют лучшее шифрование.

История Сноудена

В 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные документы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Через год Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволил ему путешествовать не только по России, но и за пределами страны.