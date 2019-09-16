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РИА Новости

Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram

15:00 16.09.2019 (обновлено: 18:12 16.09.2019)
92912
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
В ходе интервью Сноудена французской радиостанции France Inter журналист рассказал, что премьер-министр Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram. В ответ Сноуден заявил, что использование WhatsApp министрами является "большой ошибкой". Он напомнил, что в 2014 году владельцем приложения стала компания Facebook Inc.
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден на экране монитора во время видеосвязи из России. Парламентские слушания в Совете Европы, Страсбург. Июнь 2015
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"Они слой за слоем удаляют различные уровни защиты", — заявил он.
По словам Сноудена, это позволяет компании при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей.
При этом бывший сотрудник американских спецслужб также критично отозвался о Telegram.
"Обе эти программы чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", — отметил он.
Однако Сноуден признал, что и WhatsApp, и Telegram безопаснее, чем смс-сообщения.
При этом он рекомендовал пользоваться мессенджерами Signal и Wire, которые, по его словам, используют лучшее шифрование.
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
13 сентября, 09:34Сказано в эфире
"Ситуация меняется…" Эксперт об условиях Сноудена для возвращения в США Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал условия, при которых согласился бы вернуться в США. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин предположил возможную реакцию со стороны Вашингтона.

История Сноудена

В 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные документы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Через год Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволил ему путешествовать не только по России, но и за пределами страны.
Два года назад Сноудену продлили вид на жительство до 2020 года.
Портрет Эдварда Сноудена на улице в Гонконг. Архивное фото
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Популярные комментарии
Любое упоминание о возможности шифрования в интернете - сказка для дураков: у кого ключи к используемой программе - у того и доступ к переписке её пользователей.
16 сентября, 15:17
vv.p.neznamov
95240012
Телеграм создан с целью прослушки людей. Они специально заявили, что не отдадут ключи спецслужбам. Они показали, что Телеграмм самый "защищенный" мессенджер и что его типа "заблокировали" в России. Если кто то будет в это верить, то он не будет бояться переписываться в нём и будет верить, что он под защитой, а его в это время будут прослушивать. Как то так.)
16 сентября, 15:38
Infectant
801140011
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