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РИА Новости

Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточной нефти и газе

14:56 16.09.2019 (обновлено: 14:57 16.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но помогут своим союзникам.
"Так как ситуация с нефтью за последние несколько лет у нас была очень хорошей (спасибо вам, Господин Президент"), мы являемся нетто-экспортерами энергоресуросов и теперь стали их производителями номер один в мире. Мы не нуждаемся в ближневосточных нефти и газе, на самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам", - написал Трамп в Twitter.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Экономист: США готовы сделать все, чтобы цены на нефть не рослиМировые цены на нефть значительно выросли после атаки на саудовские месторождения. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik экономист Василий Колташов.
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