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РИА Новости

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

14:52 16.09.2019 (обновлено: 14:54 16.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По данным полиции, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть в 17.13 местного времени (13.13 мск).
"По предварительным данным, 50-летний водитель маршрутного автобуса "ПАЗ", двигаясь по улице Иркутский тракт, 61, совершил наезд на опору линии электропередач, после чего транспортное средство опрокинулось на бок, в маршрутном автобусе в момент ДТП находилось около 20 пассажиров", - сообщил представитель УМВД.
Он пояснил, что точное количество пострадавших среди пассажиров устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники полиции – они выясняют все обстоятельства и причины аварии.
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