В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

По данным полиции, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть в 17.13 местного времени (13.13 мск).

"По предварительным данным, 50-летний водитель маршрутного автобуса "ПАЗ", двигаясь по улице Иркутский тракт, 61, совершил наезд на опору линии электропередач, после чего транспортное средство опрокинулось на бок, в маршрутном автобусе в момент ДТП находилось около 20 пассажиров", - сообщил представитель УМВД.