Помпео: атаковавшие саудовские НПЗ беспилотники запускались не из Ирака

ДАМАСК, 16 сен - РИА Новости. Данные США свидетельствуют, что атаковавшие нефтяные объекты Саудовской Аравии беспилотники были запущены не из Ирака, заявил госсекретарь США Майк Помпео иракскому премьер-министру.

Иракские власти опровергли в воскресенье сообщения, что беспилотники запускались из Ирака. Согласно заявлению пресс-службы премьера Ирака Аделя Абд аль-Махди, в ходе состоявшегося в понедельник разговора стороны обсудили планируемые встречи между чиновниками двух стран в будущем, а также позиции относительно атак против нефтяных объектов Саудовской Аравии.

"Госсекретарь США Помпео подчеркнул, что, согласно имеющимся у Вашингтона сведениям, территория Ирака не использовалась для запуска БПЛА в этой атаке, что подтверждает заявление иракского правительства", - говорится в сообщении.

Аль-Махди отметил, что Ирак не позволит использовать свою территорию для атак против соседних стран и стремится к деэскалации конфликтов в регионе.

После субботней атаки на свои нефтяные объекты Саудовская Аравия - крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти в мире - заявила, что сократила производство более чем вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в 9,8 миллиона). Йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе арабской коалиции, взяли на себя ответственность за серию атак и заявили, что осуществили ее с помощью БПЛА. В понедельник хуситы выступили с очередным заявлением, в котором пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками в случае продолжения агрессии против Йемена.