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РИА Новости

Помпео: атаковавшие саудовские НПЗ беспилотники запускались не из Ирака

14:52 16.09.2019
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© REUTERS / SOCIAL MEDIAПожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника. Архивное фото
ДАМАСК, 16 сен - РИА Новости. Данные США свидетельствуют, что атаковавшие нефтяные объекты Саудовской Аравии беспилотники были запущены не из Ирака, заявил госсекретарь США Майк Помпео иракскому премьер-министру.
Иракские власти опровергли в воскресенье сообщения, что беспилотники запускались из Ирака. Согласно заявлению пресс-службы премьера Ирака Аделя Абд аль-Махди, в ходе состоявшегося в понедельник разговора стороны обсудили планируемые встречи между чиновниками двух стран в будущем, а также позиции относительно атак против нефтяных объектов Саудовской Аравии.
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"Госсекретарь США Помпео подчеркнул, что, согласно имеющимся у Вашингтона сведениям, территория Ирака не использовалась для запуска БПЛА в этой атаке, что подтверждает заявление иракского правительства", - говорится в сообщении.
Аль-Махди отметил, что Ирак не позволит использовать свою территорию для атак против соседних стран и стремится к деэскалации конфликтов в регионе.
После субботней атаки на свои нефтяные объекты Саудовская Аравия - крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти в мире - заявила, что сократила производство более чем вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в 9,8 миллиона). Йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе арабской коалиции, взяли на себя ответственность за серию атак и заявили, что осуществили ее с помощью БПЛА. В понедельник хуситы выступили с очередным заявлением, в котором пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками в случае продолжения агрессии против Йемена.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не имеет свидетельств о причастности йеменских повстанцев к атаке и обвинил в нападениях Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоСаудовская АравияИранСШАВ мире
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