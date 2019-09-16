Эксперт объяснил, зачем США обвиняют Иран в атаке на саудовские НПЗ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявления США о причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии не соответствуют действительности и направлены на оправдание введения новых санкций против Тегерана, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
В ночь на 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. После этого страна, являющаяся крупнейшим экспортером нефти, заявила, что на 5,7 миллиона баррелей снизила добычу с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран, в Тегеране назвали это утверждение "ложью".
"Заявления США носят политизированный характер, направленный на демонизацию Ирана с целью создания максимальных условий для введения жестких санкций либо возможных ракетных ударов по иранским объектам", - сказал Коротченко.
По его словам, йеменские повстанцы-хуситы "на протяжении всего конфликта продемонстрировали свои растущие возможности, в том числе в области использования ударных систем, одним из компонентов которых являются беспилотники, атаковавшие Саудовскую Аравию".