МИД назвал удары по саудовским НПЗ прямым следствием кризиса в Йемене

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Удары по саудовским нефтяным объектам являются прямым следствием продолжающегося в Йемене кризиса, заявили в МИД РФ.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

"По-прежнему исходим из того, что обмены ударами по гражданским объектам и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося в Йеменской Республике острого военно-политического кризиса. Подтверждаем свою принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания под эгидой ООН инклюзивного переговорного процесса с участием всех ведущих общественно-политических сил, региональных сообществ и конфессиональных групп Йемена", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"По нашему убеждению, от этого выиграют как сами йеменцы, так и соседние страны, а также другие государства, имеющие серьезные интересы в данном стратегически важном районе мира", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.