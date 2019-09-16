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РИА Новости

МИД назвал удары по саудовским НПЗ прямым следствием кризиса в Йемене

14:46 16.09.2019
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© REUTERS / SOCIAL MEDIAПожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Удары по саудовским нефтяным объектам являются прямым следствием продолжающегося в Йемене кризиса, заявили в МИД РФ.
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
"По-прежнему исходим из того, что обмены ударами по гражданским объектам и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося в Йеменской Республике острого военно-политического кризиса. Подтверждаем свою принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания под эгидой ООН инклюзивного переговорного процесса с участием всех ведущих общественно-политических сил, региональных сообществ и конфессиональных групп Йемена", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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"По нашему убеждению, от этого выиграют как сами йеменцы, так и соседние страны, а также другие государства, имеющие серьезные интересы в данном стратегически важном районе мира", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМИД РФСаудовская АравияВ мире
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