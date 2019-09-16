Политиканы не должны заниматься историей Второй мировой, заявил Иванов

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Историей Второй мировой войны должны заниматься профессиональные специалисты, а не политиканы, тогда не будет новых попыток ревизии причин и итогов тех событий, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"То, что происходит в Болгарии, Чехии, - это прямая политизация истории, попытки поставить с ног на голову причины и итоги Второй мировой войны", - сказал Иванов журналистам в понедельник в кулуарах пленарного заседания международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии".

"Историю надо оставить историкам. Убрать все политиканство, всю спекулятивную составляющую, и дать возможность объективно изучать документы, факты. И тогда все будет в порядке", - отметил Иванов.

В минувший четверг члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение о переносе памятника Коневу в один из музеев и проведении конкурса на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ в пятницу заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий. В свою очередь, чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии.

В начале сентября в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах". Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной Армии, сражавшейся с нацистской Германией в Европе. Заявление ведомства прозвучало перед началом работы выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая открылась 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке, направленной исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. В российском посольстве заявили, что "обескуражены" тем, что подобные официальные заявления делаются до ознакомления с экспозицией.

Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии - союзника Германии.