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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Политиканы не должны заниматься историей Второй мировой, заявил Иванов

14:45 16.09.2019 (обновлено: 14:59 16.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСергей Иванов
Сергей Иванов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сергей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Историей Второй мировой войны должны заниматься профессиональные специалисты, а не политиканы, тогда не будет новых попыток ревизии причин и итогов тех событий, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"То, что происходит в Болгарии, Чехии, - это прямая политизация истории, попытки поставить с ног на голову причины и итоги Второй мировой войны", - сказал Иванов журналистам в понедельник в кулуарах пленарного заседания международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии".
"Историю надо оставить историкам. Убрать все политиканство, всю спекулятивную составляющую, и дать возможность объективно изучать документы, факты. И тогда все будет в порядке", - отметил Иванов.
В минувший четверг члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение о переносе памятника Коневу в один из музеев и проведении конкурса на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ в пятницу заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий. В свою очередь, чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии.
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В начале сентября в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах". Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной Армии, сражавшейся с нацистской Германией в Европе. Заявление ведомства прозвучало перед началом работы выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая открылась 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке, направленной исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. В российском посольстве заявили, что "обескуражены" тем, что подобные официальные заявления делаются до ознакомления с экспозицией.
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Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии - союзника Германии.
В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.
Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Битва за Москву. Ноябрь 1941 года. Зенитные установки у Театра Советской армии
31 августа, 10:0080 лет с начала Второй мировой войны
"В истории нет правых и виноватых, история – это свершившийся факт"
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)МИД БолгарииМилош ЗеманМИД РФСергей Иванов (политик)МоскваЕвропаРоссияВ мире
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