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РИА Новости

В Госдуме сообщили, что кабмин поддержал проект о горячем питании в школах

14:47 16.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота столовой в средней общеобразовательной школе
Работа столовой в средней общеобразовательной школе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект об обязательном горячем питании для учеников начальной школы, сообщили журналистам в пресс-службе одного из авторов документа, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
Законопроект был подготовлен Яровой и зампредом Госдумы, лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым. Как уточнили в пресс-службе Яровой, положительное решение принято на комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, заседание которой прошло 16 сентября.
"Получив положительную позицию правительства, уже в самое ближайшее время возможно выйти на внесение законопроекта в Государственную Думу", - добавила Яровая.
По словам Неверова, среди высказанных замечаний к законопроекту – необходимость уточнения используемой в документе терминологии, а также дополнительной проработки процедуры изъятия, хранения и утилизации некачественной продукции.
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В апреле глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В ходе выступления он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.
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Александр ЖуковШколыДмитрий МедведевГосдума РФИрина ЯроваяВячеслав ВолодинСергей НеверовОбразование - Общество
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