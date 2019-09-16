В Госдуме сообщили, что кабмин поддержал проект о горячем питании в школах

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект об обязательном горячем питании для учеников начальной школы, сообщили журналистам в пресс-службе одного из авторов документа, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Законопроект был подготовлен Яровой и зампредом Госдумы, лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым. Как уточнили в пресс-службе Яровой, положительное решение принято на комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, заседание которой прошло 16 сентября.

"Получив положительную позицию правительства, уже в самое ближайшее время возможно выйти на внесение законопроекта в Государственную Думу", - добавила Яровая.

По словам Неверова, среди высказанных замечаний к законопроекту – необходимость уточнения используемой в документе терминологии, а также дополнительной проработки процедуры изъятия, хранения и утилизации некачественной продукции.

В апреле глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В ходе выступления он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.