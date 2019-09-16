Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T16:06Z
https://ria.ru/20190916/1558733355.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155816/54/1558165494_0:190:2769:1748_1036x0_80_0_0_233f8e51314789ac47ac3859b25e8761.jpg
РИА Новости

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

14:43 16.09.2019 (обновлено: 16:06 16.09.2019)
9392
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
"Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе", — сказал Зеленский.
Отдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
10 июля, 13:03Акценты
На Украине за ответ на вопрос "чей Крым?" можно будет сесть. И подумать Давно пора было. Не признать Крым российским, нет. Начать сажать тех, кто это признал. Квалифицированные депутаты Рады в количестве трех человек (Парубий, Сюмар, Ионова) подготовили законопроект. Вопрос известен, ответ – три года лишения. Такое решение.
Также украинский лидер рассказал, что ожидает от встречи "нормандской четверки" решений по обмену всех на всех, отводу сил и выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
В начале сентября Зеленский заявил, что в Киеве работают над новыми "форматами" возвращения полуострова. В ответ на его слова депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Зеленскому "успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией".
Полуостров стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов крымчан проголосовали за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что жители республики сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Мыс Фиолент
13 сентября, 13:30Сказано в эфире
Политолог рассказал, что стоит за идеей Зеленского по "возвращению" КрымаВладимир Зеленский заявил, что у его команды есть новые идеи по "возвращению" Крыма, но не стал раскрывать подробности. В эфире радио Sputnik слова украинского президента прокомментировал политолог Семен Уралов.
2310611613
Обсудить 31
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Такое ощющение как будто я на Укроине живу,сплошь нововти про Зеленского.А наш то чем занят ?
16 сентября, 15:03
Виталий Чесноков
8400116
А может, в порядке "декоммунизации", лучше будет сначала все Российские территории вернуть?
16 сентября, 15:07
Sergey Nikolayev Nikolayev
2410000
Рекомендуем
Эдвард Сноуден
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Новый выпуск программы "Пусть говорят" будет посвящен Заворотнюк
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
В Кремле прокомментировали сообщения об интеграции России и Белоруссии
Лента
новостей
Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
В Минтруде готовят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
Спящий мужчина
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев останется надежным транзитером газа в ЕС, заявил Зеленский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния