Зеленский назвал основные задачи на посту президента

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
"Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе", — сказал Зеленский.
10 июля, 13:03АкцентыНа Украине за ответ на вопрос "чей Крым?" можно будет сесть. И подумать Давно пора было. Не признать Крым российским, нет. Начать сажать тех, кто это признал. Квалифицированные депутаты Рады в количестве трех человек (Парубий, Сюмар, Ионова) подготовили законопроект. Вопрос известен, ответ – три года лишения. Такое решение.
Также украинский лидер рассказал, что ожидает от встречи "нормандской четверки" решений по обмену всех на всех, отводу сил и выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
В начале сентября Зеленский заявил, что в Киеве работают над новыми "форматами" возвращения полуострова. В ответ на его слова депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Зеленскому "успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией".
Полуостров стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов крымчан проголосовали за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что жители республики сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
13 сентября, 13:30Сказано в эфиреПолитолог рассказал, что стоит за идеей Зеленского по "возвращению" КрымаВладимир Зеленский заявил, что у его команды есть новые идеи по "возвращению" Крыма, но не стал раскрывать подробности. В эфире радио Sputnik слова украинского президента прокомментировал политолог Семен Уралов.