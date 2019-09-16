"Росатом" намерен до конца года начать строительство блока №2 АЭС "Аккую"

ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует до конца текущего года начать строительство энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы надеемся, что мы выйдем на заливку (первого - ред.) бетона к концу года", - сказал Лихачев в понедельник в кулуарах 63-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

"Соответственно, исходя из опыта, сложившегося из взаимодействия с турецким регулятором, думаю, что где-то на грани конца текущего года или в начале 2020 года будет выдана (основная строительная - ред.) лицензия на третий блок", - добавил он.

В конце августа Турецкое агентство по атомной энергии выдало "Росатому" основную лицензию на сооружение блока №2 АЭС "Аккую".