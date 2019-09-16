"Росатом" намерен до конца года начать строительство блока №2 АЭС "Аккую"

ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует до конца текущего года начать строительство энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы надеемся, что мы выйдем на заливку (первого - ред.) бетона к концу года", - сказал Лихачев в понедельник в кулуарах 63-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
"Соответственно, исходя из опыта, сложившегося из взаимодействия с турецким регулятором, думаю, что где-то на грани конца текущего года или в начале 2020 года будет выдана (основная строительная - ред.) лицензия на третий блок", - добавил он.
В конце августа Турецкое агентство по атомной энергии выдало "Росатому" основную лицензию на сооружение блока №2 АЭС "Аккую".
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.