Эксперт рассказал, как США воспользуются атаками на саудовские НПЗ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США будут использовать атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии для усиления давления на Иран, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

"Безусловно, США будут использовать эти удары так же, как ранее использовали нападения на танкеры в Персидском заливе - в своих целях, то есть для продолжения и усиления давления на Иран - политического, дипломатического и, возможно, военно-политического", - сказал Долгов РИА Новости. "Возможно, Иран действительно непричастен к этим ударам, поскольку эти хуситские вооруженные отряды действуют автономно, самостоятельно и не по указке Ирана", - подчеркнул он.

"Кому это выгодно? Вопрос достаточно многоплановый. Безусловно, хуситскому движению и группировке "Ансар Алла" эти удары принесли "повышение имиджа" - то есть показали, что хуситское движение способно наносить удары по одному из наиболее важных государств Персидского залива и даже влиять на ценовую политику в отношении нефти, ведь Саудовская Аравия сразу сократила добычу после этих ударов. То есть хуситы показали способность влиять на ситуацию не только в регионе Ближнего Востока и Персидского залива, но и в геополитике в целом", - отметил эксперт.

Несмотря на обострение ситуации в регионе, военный конфликт маловероятен, полагает Долгов. "Я думаю, что здесь широкого и масштабного военного конфликта не будет, потому что и для Соединенных Штатов, и для Ирана он неприемлем. Для США это большая война, а это и большие затраты, и возможные ответные удары Ирана, который обладает баллистическими ракетами и авиацией", - пояснил он.