Власти подтвердили, что после пожара в "Векторе" биологической угрозы нет

НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Пожар в научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирской области потушен и никакой биологической угрозы не несет, подтвердил РИА Новости глава наукограда Кольцово Николай Красников.

По его словам, хлопок газа произошел во время планового ремонта одного из помещений в ходе подготовки к покрасочным работам. После этого вспыхнул пожар на площади 30 квадратных метров.

"Получил травму и был доставлен в больницу один из рабочих подрядной организации. С ожогами второй и третьей степени верхних и нижних конечностей он переправлен в ожоговый центр", - сказал Красников.

По его словам, никакой биологической угрозы нет, пожар локализован, ситуация находится под полным контролем.

Помещение не было связано с лабораториями центра и никаких опасных веществ в нем не находилось.

"Никакой паники и угрозы быть не может", - заключил собеседник агентства.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подчиняется федеральному Роспотребнадзору и представляет собой один из крупнейших в России и мире центров изучения вирусов.