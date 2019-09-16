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РИА Новости

Власти подтвердили, что после пожара в "Векторе" биологической угрозы нет

14:34 16.09.2019
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© РИА Новости / Павел КомаровГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор
© РИА Новости / Павел Комаров
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Пожар в научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирской области потушен и никакой биологической угрозы не несет, подтвердил РИА Новости глава наукограда Кольцово Николай Красников.
По его словам, хлопок газа произошел во время планового ремонта одного из помещений в ходе подготовки к покрасочным работам. После этого вспыхнул пожар на площади 30 квадратных метров.
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"Получил травму и был доставлен в больницу один из рабочих подрядной организации. С ожогами второй и третьей степени верхних и нижних конечностей он переправлен в ожоговый центр", - сказал Красников.
По его словам, никакой биологической угрозы нет, пожар локализован, ситуация находится под полным контролем.
Помещение не было связано с лабораториями центра и никаких опасных веществ в нем не находилось.
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"Никакой паники и угрозы быть не может", - заключил собеседник агентства.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подчиняется федеральному Роспотребнадзору и представляет собой один из крупнейших в России и мире центров изучения вирусов.
Там ведутся фундаментальные исследования возбудителей особо опасных и социально значимых вирусных инфекций и разработка методов борьбы с ними.
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