"Росатом" ожидает от нового руководства МАГАТЭ преемственности

ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. "Росатом" ожидает от нового руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) преемственности, непредвзятости и сохранения традиций поддержки проектов "Росатома ", заявил в понедельник генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В Вене 16-20 сентября проходит 63-я ежегодная сессия генеральной конференции МАГАТЭ.

"Первое, что мы хотим от нового руководства МАГАТЭ - конечно, преемственности в этой работе. Мы хотим, чтобы развивалась та повестка, которую мы согласовали в МАГАТЭ, чтобы появлялись новые направления", - сказал Лихачев журналистам на полях генконференции МАГАТЭ в Вене.

Лихачёв также отметил необходимость сохранения высокого профессионализма, политической неангажированности, непредвзятости и объективности в оценке технологий и событий со стороны МАГАТЭ.

"В МАГАТЭ нет исполнительной власти, но информационная власть лидера МАГАТЭ колоссальна. Это тот эксперт, тот специалист, к которому прислушиваются глобальные лидеры, национальные правительства и парламенты, поэтому эта непредвзятость, объективность, профессионализм в оценке ситуации, утверждении тех или иных подходов являются просто критически значимыми для нас", - добавил он.

Глава "Росатома" указал на сложившиеся традиции поддержки конкретных проектов "Росатома", традиции откровенных дискуссий и диалогов.

"Есть кадровые позиции, которые закреплены за Российской Федерацией. Мы бы хотели, чтобы эти традиции в отношении между Россией, "Росатомом" и МАГАТЭ также были сохранены", - сказал Лихачев.