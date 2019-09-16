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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" ожидает от нового руководства МАГАТЭ преемственности

14:33 16.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. "Росатом" ожидает от нового руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) преемственности, непредвзятости и сохранения традиций поддержки проектов "Росатома ", заявил в понедельник генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
В Вене 16-20 сентября проходит 63-я ежегодная сессия генеральной конференции МАГАТЭ.
"Первое, что мы хотим от нового руководства МАГАТЭ - конечно, преемственности в этой работе. Мы хотим, чтобы развивалась та повестка, которую мы согласовали в МАГАТЭ, чтобы появлялись новые направления", - сказал Лихачев журналистам на полях генконференции МАГАТЭ в Вене.
Лихачёв также отметил необходимость сохранения высокого профессионализма, политической неангажированности, непредвзятости и объективности в оценке технологий и событий со стороны МАГАТЭ.
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"В МАГАТЭ нет исполнительной власти, но информационная власть лидера МАГАТЭ колоссальна. Это тот эксперт, тот специалист, к которому прислушиваются глобальные лидеры, национальные правительства и парламенты, поэтому эта непредвзятость, объективность, профессионализм в оценке ситуации, утверждении тех или иных подходов являются просто критически значимыми для нас", - добавил он.
Глава "Росатома" указал на сложившиеся традиции поддержки конкретных проектов "Росатома", традиции откровенных дискуссий и диалогов.
"Есть кадровые позиции, которые закреплены за Российской Федерацией. Мы бы хотели, чтобы эти традиции в отношении между Россией, "Росатомом" и МАГАТЭ также были сохранены", - сказал Лихачев.
В конце июля скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Он является одним из четырех кандидатов пост главы МАГАТЭ. Остальные - представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо и глава комитета по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.
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