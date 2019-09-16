Киев останется надежным транзитером газа в ЕС, заявил Зеленский

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что обсудил со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой вопросы энергетического сотрудничества, Киев приложит усилия для надежного обеспечения транзита газа на рынок ЕС.
Чапутова в понедельник находится с официальным визитом в Киеве.
"Мы также обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа в Европу. Мы приложим все усилия для непрерывной поставки газа на европейский рынок", - заявил Зеленский в понедельник в ходе совместного брифинга с Чапутовой, который транслировался онлайн на странице офиса президента в Facebook.
Президент также сказал, что стороны обсудили товарооборот между странами, евроинтеграционное стремление Украины и выполнение условий соглашения об ассоциации. Вместе с тем Зеленский сказал, что договорился с Чапутовой об ускорении работы по подписанию ряда двусторонних соглашений, в том числе в сфере сотрудничества на государственной границе, о возобновлении функционирования аэропорта в Ужгороде и о трудовой миграции.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.