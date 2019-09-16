Киев останется надежным транзитером газа в ЕС, заявил Зеленский

Россия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Политолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газа Россия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Президент также сказал, что стороны обсудили товарооборот между странами, евроинтеграционное стремление Украины и выполнение условий соглашения об ассоциации. Вместе с тем Зеленский сказал, что договорился с Чапутовой об ускорении работы по подписанию ряда двусторонних соглашений, в том числе в сфере сотрудничества на государственной границе, о возобновлении функционирования аэропорта в Ужгороде и о трудовой миграции.