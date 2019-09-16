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РИА Новости

Россия призвала выработать единые принципы ОБСЕ для наблюдения за выборами

14:31 16.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Россия настаивает на выработке единой методологии ОБСЕ для наблюдения за выборами, заявил директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, выступая на открытии совещания по человеческому измерению (HDIM) государств-участников ОБСЕ, открывшегося в Варшаве в понедельник.
"Настаиваем на выработке единой, согласованной всеми государствами-участниками методологии наблюдения за выборами, в том числе с учетом новых вызовов в этой области", - заявил Аляутдинов.
Также в своем выступлении Аляутдинов заявил, что в основе деятельности исполнительных структур ОБСЕ должна быть подотчетность государствам-участникам. "Выстраивать ее следует в соответствии с решениями коллективных органов ОБСЕ и утвержденными мандатами", - сказал он.
В совещании по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии – принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.
Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
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