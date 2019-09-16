Россия призвала выработать единые принципы ОБСЕ для наблюдения за выборами

ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Россия настаивает на выработке единой методологии ОБСЕ для наблюдения за выборами, заявил директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, выступая на открытии совещания по человеческому измерению (HDIM) государств-участников ОБСЕ, открывшегося в Варшаве в понедельник.

"Настаиваем на выработке единой, согласованной всеми государствами-участниками методологии наблюдения за выборами, в том числе с учетом новых вызовов в этой области", - заявил Аляутдинов.

Также в своем выступлении Аляутдинов заявил, что в основе деятельности исполнительных структур ОБСЕ должна быть подотчетность государствам-участникам. "Выстраивать ее следует в соответствии с решениями коллективных органов ОБСЕ и утвержденными мандатами", - сказал он.

В совещании по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии – принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.