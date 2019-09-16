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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Иванов напомнил, как Черчилль сравнил Польшу в начале войны с гиеной

14:31 16.09.2019 (обновлено: 15:06 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ответ на обвинения в пропаганде в адрес России напомнил о сравнении Польши 80-летней давности с гиеной, которое привел в своих мемуарах бывший британский премьер Уинстон Черчилль.
Иванов выступил в понедельник на пленарном заседании международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии". По словам Иванова, Россию на Западе "часто обвиняют в пропаганде".
"Но давайте тогда послушаем Черчилля. Черчилль сказал, что Польша все предвоенные годы действовала как гиена", - сказал Иванов. "Сравнение достойно", - отметил он.
Иванов напомнил, что в результате Мюнхенского сговора 1938 года Польша захватила Тешинскую область Чехословакии.
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80 лет с начала Второй мировой войныСергей ИвановСергей Иванов (политик)Уинстон ЧерчилльОбщество
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