Грузинские власти отвергли идею оппозиции о допсанкциях против России

ТБИЛИСИ, 16 сен — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" выступила против инициативы оппозиционной "Европейской Грузии", которая предложила обратиться к США и Евросоюзу с просьбой усилить санкции против России, распространив их на компании в Абхазии и Южной Осетии.

"Любая страна, которая признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона, подпадает под санкции со стороны США. Дополнительные шаги в этом направлении приведут к экономическим санкциям со стороны России", — пояснил лидер "Грузинской мечты" Гия Вольский на брифинге.

Он добавил, что оппозиция действует не из "благородных соображений" и знает, что такой шаг вызвал бы дополнительные ограничения против Тбилиси со стороны Москвы.

"Наш договор о свободной торговле с Европой и Китаем и расширение нашего экспортного рынка является беспрецедентным. Однако существует и российский рынок, который также значительно обуславливает экономическое положение не только Грузии, но и тех стран, с которыми мы торгуем", — заключил Вольский.

Диалог Москвы и Тбилиси

Отношения двух стран носят напряженный характер. Грузия называет Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008-го.

В июне этого года ситуация обострилась после того, как Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

На фоне беспорядков грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала Москву "врагом" и заявила, что Кремлю выгоден общественный раскол в Грузии.