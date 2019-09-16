В Иране прокомментировали обвинения в атаках на саудовские НПЗ

ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Тегеран назвал обвинения со стороны США в том, что Иран стоит за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, поспешными, однако не вызывающими удивление.

"К сожалению, подобная поспешно высказанная госсекретарем США (Майком Помпео) точка зрения, где он косвенно обвинил Иран, является американской традицией", - сказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы как Ирана, так и других региональных государств.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ходе брифинга в понедельник вновь отверг заявление Помпео, назвав подобные обвинения безосновательными и в то же время указав, что Тегеран "не был сильно удивлен" подобным словам.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.