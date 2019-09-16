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РИА Новости

Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России "стыдобищей"

14:25 16.09.2019 (обновлено: 15:10 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
"Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, куда мы вернулись по просьбе большинства стран, входящих в Совет Европы, там отсутствует гармония (законодательства). Занимаются мониторингом, политической деятельностью", - сказал Володин в ходе встречи с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Российский политик назвал правильным отстаивание политических прав, но заявил, что парламентская структура прежде всего должна заниматься вопросами гармонизации законодательства, подготовки модельных законов.
"Последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении Российской Федерации, предусматривает мониторинг нашей страны на наличие (нескольких) полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Все это перечеркивают... Стыдобища сплошная", - заявил спикер Госдумы.
По его словам, подобные подходы разрушают парламентские структуры и не сближают народы.
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Госдума РФВячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
По всей России собираем деньги на лекарства для деток , а огромные деньги платим какимто уродам которые унижают Россию. Вы мужи у власти зачем жрете наш хлеб.
16 сентября, 14:34
сергей карпухин
900001
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