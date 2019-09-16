Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России "стыдобищей"

ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

"Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, куда мы вернулись по просьбе большинства стран, входящих в Совет Европы, там отсутствует гармония (законодательства). Занимаются мониторингом, политической деятельностью", - сказал Володин в ходе встречи с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Российский политик назвал правильным отстаивание политических прав, но заявил, что парламентская структура прежде всего должна заниматься вопросами гармонизации законодательства, подготовки модельных законов.

"Последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении Российской Федерации, предусматривает мониторинг нашей страны на наличие (нескольких) полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Все это перечеркивают... Стыдобища сплошная", - заявил спикер Госдумы.