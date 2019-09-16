В Минпромторг считают, что интернет-торговлю алкоголем разрешат с 2020 года

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Предполагаемые сроки введения интернет-торговли алкоголем в России остались прежними: планируется, что соответствующий законопроект вступит в силу с 2020 года, а запуск продаж для торговых сетей ожидается с 2022 года, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Минфин еще не внес законопроект в правительство, но по нашим сведениям сроки внедрения прежние. С 1 января 2020 года предполагается вступление закона в силу. По нашим данным, сохраняется поэтапность - в 3 этапа, таким образом онлайн-торговля для розничных организаций будет возможна с 1 января 2022 года", - сказал Евтухов.

Минфин в пятницу сообщил, что на текущей неделе планирует внести законопроект об онлайн-продажах алкоголя в правительство.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем нелегального онлайн-рынка алкогольной продукции может составлять от 2,1 до 10 миллиардов рублей в год. Из них 70% - это продажи крепкого алкоголя и 30% - продажи вина и пива.