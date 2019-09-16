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РИА Новости

В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова

14:18 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодельер Айшат Кадырова
Модельер Айшат Кадырова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Модельер Айшат Кадырова. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 сен – РИА Новости. Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.
"Официальное открытие первого бутика дома моды Firdaws в Москве состоится в понедельник. С 17 сентября он уже начнет работу в обычном режиме", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в бутике будет представлена женская и мужская одежда. "Женщины могут приобрести как повседневную одежду, так и вечерние наряды, аксессуары: платки, сумки и эксклюзивные серебряные украшения, духи", - уточнил представитель бренда.
Цены на повседневную одежду, по его словам, колеблются в пределах 10-13 тысяч рублей, вечерние наряды – от 50 тысяч рублей, поскольку для их создания используют дорогие ткани и все делается вручную.
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"Цены у нас такие же, как в нашем грозненском бутике, ценовая политика модного дома в зависимости от региона не меняется", - отметил собеседник.
Айшат Кадырова возглавляет модный дом Firdaws, принадлежавший ранее ее матери Медни Кадыровой, с 2016 года. За это время она выпустила несколько коллекций. Основное направление бренда – производство модной одежды для мусульманок. Диапазон цен составляет в среднем 12 тысяч рублей за повседневные вещи, коллекционные - от 35 до 250 тысяч.
В Грозном бутик модного дома открылся в прошлом году. Церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров с семьей.
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Айшат КадыроваРамзан КадыровМоскваОбщество
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