В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 16 сен – РИА Новости. Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.

"Официальное открытие первого бутика дома моды Firdaws в Москве состоится в понедельник. С 17 сентября он уже начнет работу в обычном режиме", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в бутике будет представлена женская и мужская одежда. "Женщины могут приобрести как повседневную одежду, так и вечерние наряды, аксессуары: платки, сумки и эксклюзивные серебряные украшения, духи", - уточнил представитель бренда.

Цены на повседневную одежду, по его словам, колеблются в пределах 10-13 тысяч рублей, вечерние наряды – от 50 тысяч рублей, поскольку для их создания используют дорогие ткани и все делается вручную.

"Цены у нас такие же, как в нашем грозненском бутике, ценовая политика модного дома в зависимости от региона не меняется", - отметил собеседник.

Айшат Кадырова возглавляет модный дом Firdaws, принадлежавший ранее ее матери Медни Кадыровой, с 2016 года. За это время она выпустила несколько коллекций. Основное направление бренда – производство модной одежды для мусульманок. Диапазон цен составляет в среднем 12 тысяч рублей за повседневные вещи, коллекционные - от 35 до 250 тысяч.