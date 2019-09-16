Эксперт рассказал, когда США могут согласиться на экспорт иранской нефти

КАИР, 16 сен - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Если атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии будут продолжены, США, возможно, согласятся на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, а соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи может быть приостановлено, высказал мнение в беседе с РИА Новости эксперт по рынку нефти из Кувейта Камель аль-Харами.

После субботней атаки на свои нефтяные объекты Саудовская Аравия - крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти в мире - заявила, что сократила производство более чем вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в 9,8 миллиона). Йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе арабской коалиции, взяли на себя ответственность за серию атак и заявили, что осуществили ее с помощью БПЛА. В понедельник хуситы выступили с очередным заявлением, в котором пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками в случае продолжения агрессии против Йемена.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не имеет свидетельств причастности йеменских повстанцев к атаке и обвинил в нападениях Иран. МИД Ирана, в свою очередь, назвал обвинения Помпео "ложью".

"В случае, если атаки на саудовские объекты продолжатся, Кувейт и Ирак будут наращивать добычу, США, возможно, позволят Ирану и Венесуэле участвовать в наполнении мирового рынка нефти, а некоторые страны-производители могут воспользоваться своим стратегическим запасом для поставок на мировые рынки", - сказал кувейтский эксперт РИА Новости.

В числе стран, которым придется расконсервировать стратегический резерв, аль-Харами назвал США. "Для Дональда Трампа я вижу два варианта действий: либо пополнять мировые запасы из своего стратегического резерва, либо позволить покупать иранскую нефть азиатским странам: Южной Корее, Китаю, Индии, Японии", - считает собеседник агентства. Он уверен, что президент Дональд Трамп пойдет на такой шаг, поскольку заинтересован в стабильных ценах на "черное золото". "В интересах Трампа сохранить средние цены на нефть в США в рамках 60-65 долларов за баррель, поскольку впереди очередные президентские выборы и его желание переизбраться на второй срок", - пояснил аль-Харами.

Он также предположил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи до 1 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки может быть приостановлено. "Я уверен, что Россия будет соблюдать соглашение с ОПЕК+ об ограничении добычи, однако это шанс для независимых российских нефтяных компаний нарастить производство. Поэтому я ожидаю приостановку действия соглашения ОПЕК+ о рамках в один миллион 200 тысяч баррелей в сутки", - заключил кувейтский эксперт.