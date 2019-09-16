Дело Устинова вряд ли скажется на доверии к Росгвардии, заявил Песков

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дело Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, вряд ли скажется на доверии россиян к сотрудникам Росгвардии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение отправить Устинова на 3,5 года в колонию общего режима Тверской суд Москвы принял ранее в понедельник. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.

Песков отметил, что в Кремле "по-прежнему не намерены комментировать судебное решение". "В очередной, наверное, раз скажу, что не следует делать каких-то обобщающих выводов", - заявил он.

"Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии", - добавил Песков, отвечая на вопрос о том, как может сказаться на доверии россиян к Росгвардии решение по делу Устинова.