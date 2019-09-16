Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T14:17Z
https://ria.ru/20190916/1558732095.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/94/1558729434_0:0:1235:695_1036x0_80_0_0_2dbdb32057a33c61c0fe9efff15c5019.jpg
РИА Новости

Дело Устинова вряд ли скажется на доверии к Росгвардии, заявил Песков

14:17 16.09.2019
1345
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дело Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, вряд ли скажется на доверии россиян к сотрудникам Росгвардии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Решение отправить Устинова на 3,5 года в колонию общего режима Тверской суд Москвы принял ранее в понедельник. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.
Песков отметил, что в Кремле "по-прежнему не намерены комментировать судебное решение". "В очередной, наверное, раз скажу, что не следует делать каких-то обобщающих выводов", - заявил он.
"Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии", - добавил Песков, отвечая на вопрос о том, как может сказаться на доверии россиян к Росгвардии решение по делу Устинова.
Росгвардия
10 сентября, 22:45РИА Новости
В Росгвардии предложили запретить раскрывать сведения о бойцах ведомства
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
18000729
Обсудить 1
РосгвардияМосковская городская думаДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Преступник должен получить по заслугам, а у Устинова уже не первый выход на шабаш, маловато дали
16 сентября, 14:20
ODOleg Danilov
400007
Рекомендуем
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
Москалькова изучит дело Устинова, осужденного за нападение на омоновца
РИА
Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ
Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России "стыдобищей"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе после венчания
Лента
новостей
Эдвард Сноуден
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме
Иванов напомнил, как Черчилль сравнил Польшу в начале войны с гиеной
Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
В Минтруде готовят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Свидетели сообщили подробности первого нападения "петрозаводского маньяка"
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
Устинова признали виновным в нападении на ОМОН на незаконной акции в Москве
Дежурная часть МЧС
Погибшие при пожаре в Красноярске не смогли открыть дверь квартиры
Здание Министерства иностранных дел РФ
Тема прав человека столкнулась с политизацией, заявили в МИД
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин помиловал трех осужденных
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор
В вирусологическом центре "Вектор" взорвался газовый баллон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния