Делегация египетской Коптской церкви прибыла в Москву

Встреча представителей Русской православной церкви с настоятелем коптского монастыря святого Макария в Египте епископом Епифанием в 2016 году

© Фото : из личного архива игумена Петра (Еремеева) Встреча представителей Русской православной церкви с настоятелем коптского монастыря святого Макария в Египте епископом Епифанием в 2016 году

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Представители египетской Коптской церкви, отвечающие за информационную работу, в воскресенье приехали с визитом в Москву и пробудут здесь до 18 сентября, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Визит проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, уточнили в отделе.

В состав делегации входят исполнительный менеджер медиацентра Коптской церкви Рания Тадрос, представитель исполнительного комитета телеканала "Koogi" священник Мартирус Фукай, директор программного департамента телеканала "CTV" Акрам Бешара и управляющий директор телеканала "ME Set" Имад Механи.

"Рабочая повестка визита делегации Коптской церкви в Москву предполагает встречу с сотрудниками синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, ознакомление с различными аспектами деятельности отдела, а также посещение редакций ведущих православных и светских СМИ, расположенных в столице", - сказал представитель синодального отдела. В частности, запланирован визит гостей из Египта в МИА "Россия сегодня".

В рамках экскурсионной программы египетские гости увидят храм Христа Спасителя и посетят Московский Кремль.

В ноябре 2017 года делегация синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата уже посещала Каир, где ознакомилась с деятельностью медиацентра Коптской церкви. Таким образом, речь идет об ответном визите в Россию.

Комментируя прибытие иностранной делегации, председатель синодального отдела Владимир Легойда выразил надежду на продолжение конструктивного информационного сотрудничества РПЦ с Коптской церковью, отметив, что развитие отношений между двумя Церквями является "важным свидетельством укрепления братских связей с христианами Ближнего Востока".

"Мы рады по благословению святейшего патриарха принять делегацию сотрудников информационных подразделений египетской Коптской Церкви в Москве, где они ознакомятся с нашей работой в сфере медиа, посетят редакции православных СМИ и телеканалов. Не сомневаюсь, что в рамках данного визита у нас будет возможность обменяться опытом христианского свидетельства перед лицом секулярного мира", - сказал Легойда.

В эти дни в России с паломнической поездкой, по приглашению патриарха Кирилла, также находится другая делегация Коптской церкви - игуменов, игумений и насельниц монастырей. 12-15 сентября она посетила храмы и монастыри Москвы и Подмосковья. Возглавляет делегацию настоятель монастыря преподобного Павла Фивейского, помощник патриарха по делам монастырей и монашества Коптской церкви епископ Даниил.

В частности, представители коптских монастырей посетили Покровский, Зачатьевский, Новодевичий, Новоспасский, Даниловский, Заиконоспасский и другие столичные монастыри, храм Христа Спасителя и Марфо-Мариинскую обитель милосердия, побывали в Троице-Сергиевой лавре и в Покровском монастыре в Хотьково.

"Мы не только видим нашими глазами, но и чувствуем сердцем, что Господь очень сильно любит Русскую церковь и ее народ, промыслительно ведя Российское государство к великому будущему. Мы непрестанно молимся за наших русских братьев и сестер и всегда рады видеть их на египетской земле, освященной самим Спасителем и сонмом дивных угодников Божиих", - сказал в ходе встречи с патриаршим наместником Московской епархии митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием глава делегации Коптской церкви.