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РИА Новости

В вирусологическом центре "Вектор" взорвался газовый баллон

14:14 16.09.2019 (обновлено: 15:45 16.09.2019)
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© РИА Новости / Павел КомаровГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор
© РИА Новости / Павел Комаров
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирской области взорвался газовый баллон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Инцидент произошел на пятом этаже, где шел ремонт. После взрыва вспыхнул пожар на площади 30 квадратных метров, но его удалось оперативно потушить.
Пострадал один человек — рабочий подрядной организации. У него ожоги рук и ног.
Также в здании выбило стекла, несущие конструкции остались целы.
Биологически опасных веществ в помещении на момент взрыва не было.
Позднее глава наукограда Кольцово Николай Красников подтвердил, что никакой угрозы взрыв и пожар не несут.
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подчиняется федеральному Роспотребнадзору и представляет собой один из крупнейших в России и мире центров изучения вирусов.
Там ведутся фундаментальные исследования возбудителей особо опасных и социально значимых вирусных инфекций и разработка методов борьбы с ними.
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