В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности пройдет 23 сентября в Казани, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.
В работе форума примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Российскую делегацию возглавит директор СВР России Сергей Нарышкин.