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РИА Новости

В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ

14:14 16.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казанский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности пройдет 23 сентября в Казани, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.
В работе форума примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Российскую делегацию возглавит директор СВР России Сергей Нарышкин.
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Служба внешней разведки РФСНГСергей НарышкинКазаньБезопасностьВ мире
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